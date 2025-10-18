Каори Сакамото: «Сегодня я извлекла много уроков. Теперь понимаю, что должна улучшить на протяжении сезона»

Каори Сакамото рассказала, чего ей не хватило на Гран-при Франции.

Японская фигуристка заняла второе место на турнире в Анже, уступив своей соотечественнице – Ами Накаи.

«Я почувствовала, что в короткой и в произвольной программах у меня не было нужной скорости. Я чувствовала, что не все получается. На тренировках у меня всегда получалось держать скорость, а здесь нет, особенно после приземления с прыжков», – сказала трехкратная чемпионка мира Сакамото .

«Тренер сказала мне, что я в любом случае получила большой опыт. Любой – и плохой, и хороший – это важный опыт. Это мой 19-й или 20-й приезд на этапы Гран-при. Смотря на все соревнования, которые я проехала, я смотрю на свой опыт и думаю, что бывают позитивные моменты, бывают нет. Это нормально», – отметила Сакамото.

«Каждое соревнование для меня имеет большую важность в плане результатов. Этот этап тоже был одним из самых важных. Сегодня я извлекла много уроков и осознала вещи, которые я должна исправить. Теперь я понимаю, что должна улучшить на протяжении этого сезона», – цитирует фигуристку «Чемпионат.com».