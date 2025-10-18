Ами Накаи: «Я совсем не рассчитывала на победу. Не хочется, чтобы это давило перед следующим стартом»

Ами Накаи назвала неожиданной победу на Гран-при Франции.

Японская фигуристка стала первой на турнире в Анже (227,08 балла), исполнив тройной аксель. Она опередила своих соотечественниц – Каори Сакамото (224,23) и Рийон Сумийоши (216,06).

«Я совсем не рассчитывала на победу. Невероятно счастлива, но не хочется, чтобы это как-то оказывало давление перед следующим стартом. Я просто хочу насладиться моментом.

Если честно, я ехала сюда с надеждами на пьедестал. А когда поняла, что заняла первое место, голова отключилась, потом навернулись слезы и тренер немного успокоил меня. Постепенно я осознала произошедшее», – сказала Накаи .