Ами Накаи исполнила тройной аксель в произвольной на Гран-при Франции
Японская фигуристка Ами Накаи исполнила тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции.
На приземлении Накаи допустила ошибку, коснувшись льда рукой. Она одержала победу на соревнованиях.
Весь пьедестал заняли японки: второе место у Каори Сакамото, третье – у Рийон Сумийоши, прыгнувшей четверной тулуп в произвольной.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
