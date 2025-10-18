Ами Накаи исполнила тройной аксель в произвольной на Гран-при Франции.

Японская фигуристка Ами Накаи исполнила тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции.

На приземлении Накаи допустила ошибку, коснувшись льда рукой. Она одержала победу на соревнованиях.

Весь пьедестал заняли японки: второе место у Каори Сакамото, третье – у Рийон Сумийоши, прыгнувшей четверной тулуп в произвольной.