Дарья Усачева: «Тутберидзе сильна своей холодной головой, ты никогда не узнаешь, что у нее внутри»
– Хотела бы быть похожа на Этери Тутберидзе как тренер?
– Да, наверное.
– В чем ее сила?
– В ее внутренней силе, которая так нужна в этом деле. У каждого из своих тренеров есть качества, которые я бы переняла к себе в работу.
– Перечислим?
– Это только мое видение. Но я понимаю, почему они — команда. Каждый из них может быть как строгим, так и добрым – о чем-то с тобой пообщаться.
Даниил Маркович (Глейхенгауз) с тобой, конечно, не на одной волне, но может пошутить, разрядить обстановку.
В Сергее Викторовиче (Дудакове) меня привлекает мудрость, спокойствие. Он может донести мысль без лишних нервов, эмоций, болтовни. И при этом он все контролирует. Его поведение как тренера меня реально восхищает. Он все делал так филигранно, находил к каждому подход. И он очень добрый человек, обожаю его.
Этери Георгиевна сильна своей холодной головой, ты никогда не узнаешь, что у нее внутри. Она никогда не покажет, что у нее происходит в жизни. Она вся в своей работе, горит ей, вся в учениках, вся в детях, – рассказала Усачева.