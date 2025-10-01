Дарья Усачева: «Тутберидзе сильна своей холодной головой, ты никогда не узнаешь, что у нее внутри»

Фигуристка Дарья Усачева хотела бы быть таким же тренером, как Этери Тутберидзе.

– Хотела бы быть похожа на Этери Тутберидзе как тренер?

– Да, наверное.

– В чем ее сила?

– В ее внутренней силе, которая так нужна в этом деле. У каждого из своих тренеров есть качества, которые я бы переняла к себе в работу.

– Перечислим?

– Это только мое видение. Но я понимаю, почему они — команда. Каждый из них может быть как строгим, так и добрым – о чем-то с тобой пообщаться.

Даниил Маркович (Глейхенгауз ) с тобой, конечно, не на одной волне, но может пошутить, разрядить обстановку.

В Сергее Викторовиче (Дудакове ) меня привлекает мудрость, спокойствие. Он может донести мысль без лишних нервов, эмоций, болтовни. И при этом он все контролирует. Его поведение как тренера меня реально восхищает. Он все делал так филигранно, находил к каждому подход. И он очень добрый человек, обожаю его.

Этери Георгиевна сильна своей холодной головой, ты никогда не узнаешь, что у нее внутри. Она никогда не покажет, что у нее происходит в жизни. Она вся в своей работе, горит ей, вся в учениках, вся в детях, – рассказала Усачева .