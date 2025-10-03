Акатьева о Тутберидзе, Глейхенгаузе и Дудакове: «Это родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, пусть так будет и дальше»

Софья Акатьева рассказала о теплых отношениях с тренерами.

Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе , Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова .

«Полжизни я работаю с Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем. Между нами всегда сохраняется субординация, уважение и благодарность друг к другу. Мы всегда можем просто поговорить на отвлеченные темы, что-то обсудить, посмеяться.

С Этери Георгиевной мы можем пошутить, она всегда может дать ценные советы, как правильно поступить, помочь с выбором образа и макияжа. Никогда не забуду, как она меня учила краситься перед моими первыми контрольными прокатами.

До проката произвольной программы с тренерами было очень весело – Этери Георгиевна держала за руки, я смеялась. По-другому как-то настроилась на прокат. Это очень родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, такой большой срок. Пусть и дальше будет так», – сказала чемпионка России-2023 в женском одиночном катании Акатьева .