3

Кубок Санкт-Петербурга. Полянский выиграл короткую программу, Ветлугин – 2-й, Ефимчук – 3-й, Даниелян – 4-й

Михаил Полянский выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Полянский – 81,35

2. Матвей Ветлугин – 77,62

3. Игорь Ефимчук – 76,33

4. Артур Даниелян – 72,53

5. Александр Поветкин – 70,70

6. Николай Логинов – 69,58

7. Илья Строганов – 68,55

8. Семен Соловьев – 68,31

9. Данил Федосимов – 66,22

10. Михаил Терновский – 62,49

Произвольная программа пройдет 30 сентября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатвей Ветлугин
Кубок Санкт-Петербурга
logoАртур Даниелян
Александр Поветкин
Семен Соловьев
Илья Строганов
Игорь Ефимчук
Михаил Терновский
Николай Логинов
мужское катание
Данил Федосимов
logoсборная России
Михаил Полянский
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина
1616 сентября, 17:29
Игорь Ефимчук: «Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лед»
113 сентября, 13:31
Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник победил, Соловьев – 2-й, Ефимчук – 3-й
4033 сентября, 11:16
Главные новости
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
16 минут назад
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
8сегодня, 15:53
10-летняя ученица Тутберидзе исполнила на тренировке четверной сальхов
52сегодня, 14:08Видео
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаду в Италию не планирую ехать. Даже не рассматривала возможность»
5сегодня, 13:42
Мама Костылевой: «Такая форма у Ленки в марте была – хоть на Олимпиаду вместо Петросян всех рвать и три квоты вернуть»
132сегодня, 12:42
Кубок Санкт-Петербурга. Пулина лидирует после короткой программы, Нестерова – 2-я
2сегодня, 12:31
Анастасия Мишина: «Когда начали восстанавливать поддержки, было страшно. Думаешь: если мы будем падать, что делать?»
4сегодня, 12:22
Мишина о короткой программе: «Травиата» — это как-то немножко провокационно. Понятно, что мы готовили эту программу под Олимпиаду»
26сегодня, 12:12
Галлямов о недопуске на Олимпиаду: «Стараюсь на этом не зацикливаться. Мы все равно продолжаем заниматься любимым делом»
6сегодня, 12:07
Плишкин о программе Дрожжиной и Тельнова: «Она о нашем территориальном соседе. Это история, которая висит над нами всеми, как Дамоклов меч, с 2022 года»
21сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
вчера, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
4вчера, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
вчера, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1вчера, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
вчера, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33