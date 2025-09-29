Кубок Санкт-Петербурга. Полянский выиграл короткую программу, Ветлугин – 2-й, Ефимчук – 3-й, Даниелян – 4-й
Михаил Полянский выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга.
2-й этап
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Полянский – 81,35
2. Матвей Ветлугин – 77,62
3. Игорь Ефимчук – 76,33
4. Артур Даниелян – 72,53
5. Александр Поветкин – 70,70
6. Николай Логинов – 69,58
7. Илья Строганов – 68,55
8. Семен Соловьев – 68,31
9. Данил Федосимов – 66,22
10. Михаил Терновский – 62,49
Произвольная программа пройдет 30 сентября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости