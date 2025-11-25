Детский омбудсмен о жалобе Плющенко на мать Костылевой: «Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации»
Львова-Белова: Юристы разбираются с жалобой Плющенко на мать Костылевой.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что юристы разбираются в ситуации в связи с жалобой тренера Евгения Плющенко на мать фигуристки Елены Костылевой
«Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации совместно с профильными ведомствами.
Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле», – сказала Львова-Белова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
