Кубок Санкт-Петербурга. Пулина лидирует после короткой программы, Нестерова – 2-я

Пулина лидирует после короткой программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Мария Пулина – 59,35

2. Виктория Нестерова – 55,93

3. Арина Кшецкая – 54,98

4. Валерия Овчинникова – 54,33

5. Людмила Фурсова – 52,84

6. Александра Чаткина – 51,83

7. Ева Зубкова – 49,00

8. Арина Кудлай – 46,93

9. Виктория Яхонтова – 45,04

10. Полина Свириденко – 43,55

Произвольная программа пройдет 30 сентября.

Источник: Спортс’’
Кубок Санкт-Петербурга
Людмила Фурсова
Валерия Овчинникова
Арина Кшецкая
Полина Свириденко
Виктория Яхонтова
Мария Пулина
женское катание
Виктория Нестерова
logoсборная России
Арина Кудлай
Ева Зубкова
Александра Чаткина
результаты
