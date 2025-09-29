Кубок Санкт-Петербурга. Пулина лидирует после короткой программы, Нестерова – 2-я
Пулина лидирует после короткой программы на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
2-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Мария Пулина – 59,35
2. Виктория Нестерова – 55,93
3. Арина Кшецкая – 54,98
4. Валерия Овчинникова – 54,33
5. Людмила Фурсова – 52,84
6. Александра Чаткина – 51,83
7. Ева Зубкова – 49,00
8. Арина Кудлай – 46,93
9. Виктория Яхонтова – 45,04
10. Полина Свириденко – 43,55
Произвольная программа пройдет 30 сентября.
