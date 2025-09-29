  • Спортс
  • Софья Акатьева: «В начале произвольной программы я показываю, что душа выходит из тела. Во второй половине она борется за то, чтобы вернуться»
Софья Акатьева: «В начале произвольной программы я показываю, что душа выходит из тела. Во второй половине она борется за то, чтобы вернуться»

Софья Акатьева рассказала, о чем ее новая произвольная программа.

«В начале программы я показываю, что душа выходит из тела, летает по этому миру – у меня конкретно катается по льду. Во второй половине более резкая, дерзкая музыка, душа борется за то, чтобы вернуться, движения олицетворяют эту борьбу и желание вернуться. 

Прошлый сезон был... Даже не хочу говорить. Мотивация была, но я не знала, как мне настраиваться. Как я настраивалась в прошлом сезоне – видимо, было неправильно. Мне нужно было найти подход к себе. 

Я по-другому стала настраиваться, у меня появилось много мыслей на этот счет, много думала, почему я так начинаю волноваться. Я пока не нашла ответы на все свои вопросы, потихонечку борюсь», – сказала Акатьева во влоге Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoСофья Акатьева
logoсборная России
logoПервый канал
