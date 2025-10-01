Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в новогоднем шоу Навки «Вечера на хуторе» в Санкт-Петербурге

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в новогоднем шоу Татьяны Навки.

Шоу «Вечера на хуторе» пройдет в Санкт-Петербурге с 25 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.

Помимо чемпионов мира в парном катании Мишиной и Галлямова , в спектакле примут участие пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин , а также призер ЧМ-2011 Артур Гачинский.

«Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом. Увлекательное путешествие в мир красочных народных традиций и яркой самобытной истории нашей страны, атмосфера ярмарочных гуляний – такого Гоголя вы ещё не видели», – говорится в описании ледового шоу.