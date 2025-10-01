Ветлугин о программе про Александра II: «Ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о новых программах.

– У Алексея Ягудина был показательный номер под песню «Как молоды мы были». Видел ли он твою новую короткую программу?

– Он все-таки катал свою историю, а я – историю персонажа. Леша видел, по-моему, ему понравилось. Он пошутил, что все украли, – сказал Ветлугин .

– Идея произвольной программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?

– Да, но я ее не отправлял. Придумал под ту тематику, но не отправил.

– Как решил вернуться к этой задумке?

– Нашел в своем списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошелся по списку, зацепился взглядом, – добавил фигурист.