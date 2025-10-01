Матвей Ветлугин: «В произвольной должно быть четыре четверных прыжка в идеале»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал об усложнении произвольной программы.

– Так и задумано, что произвольная программа без тройного акселя?

– Да, в произвольной программе должно быть четыре четверных прыжка в идеале.

Пока в первой половине три и один тройной, этот прыжок должен превратиться в еще один четверной, – сказал Ветлугин .