Матвей Ветлугин: «В произвольной должно быть четыре четверных прыжка в идеале»
Фигурист Матвей Ветлугин рассказал об усложнении произвольной программы.
– Так и задумано, что произвольная программа без тройного акселя?
– Да, в произвольной программе должно быть четыре четверных прыжка в идеале.
Пока в первой половине три и один тройной, этот прыжок должен превратиться в еще один четверной, – сказал Ветлугин.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
