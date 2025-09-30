Ветлугин представил на Кубке Санкт-Петербурга новую программу под гимн Российской империи

Матвей Ветлугин показал новую произвольную программу на Кубке Санкт-Петербурга.

Фигурист занял итоговое первое место с 246,74 баллами (169,12 – за произвольную). В прокате он исполнил четверной лутц, четверной тулуп и четверной флип.

Произвольная программа Ветлугина посвящена истории правления российского императора Александра II. Он выступает под гимн Российской империи «Боже, Царя храни!» и музыку из исторических сериалов.

Костюм Ветлугина украшен копиями наград России.

Фото: телеграм-каналы «модитекс афк» и «фэшен фк аналитика»