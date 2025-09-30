0

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?

Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Павел Копачев посмотрели промо сезона – открытые прокаты. Паша из Санкт-Петербурга, Полина и Ваня – по телику в Москве.

Два часа впечатлений, эмоций, споров, шуток – и, конечно, много полезного.

Слушаем здесь:

ТАЙМКОДЫ

0:00 Паша смотрел прокаты в «Юбилейном» – чьи фанаты самые громкие?

8:41 чемпионату России пора подбирать новую арену?

17:19 откуда на фигурном катании столько ведущих (и почему они так плохо готовы)?

23:30 выступление Петросян на прокатах – стратегическая ошибка?

30:48 программы Кондратюка ругают за театральщину – мы согласны?

35:09 Кондратюк или Гуменник – кто больше впечатлил в первый день прокатов?

41:38 Ваня защищает произвольную Самсонова и его музыкальный вкус

46:37 «Я именно сейчас понял, почему на Олимпиаду едет Гуменник, а не Дикиджи»

53:51 Двоеглазова – будущая чемпионка России?

59:20 спорим о программах Акатьевой и ее шансах вернуться в лидеры

1:06:35 Горбачева не угадала с программами в олимпийский год?

1:12:42 ищем изменения в катании Муравьевой после ухода от Плющенко

1:16:01 готовы ли Мишина и Галлямов к самому сложному сезону в карьере?

1:21:38 две вещи, которые точно замотивируют Бойкову и Козловского

1:25:32 Кагановская и Некрасов – главная ставка нашей федерации в танцах

1:31:22 Полина считает, что сложные программы Пасечник и Чиризано снизят их шансы на медали

1:39:27 произвольный Леонтьевой и Горелкина – так плохо, что даже хорошо?

1:47:30 Шевченко и Ежлов хотели удивить русской музыкой, но, кажется, не получилось

1:52:04 чего не хватает Щербаковой и Гончарову, чтобы рвануть в топ?

