1

Софья Самоделкина: «С удовольствием бы каталась еще пять лет, если позволит здоровье»

Софья Самоделкина рассказала о том, как долго хочет оставаться в спорте.

«Мне нравится вести дневник, и я много пишу для себя. Такое ощущение, будто я начала новую главу в своей жизни.

Конечно, я храню множество воспоминаний о своей карьере в России. Были медали и отличные соревнования, но теперь я чувствую, что повзрослела и выросла.

Я бы с удовольствием каталась еще пять лет, если позволит здоровье. Я с нетерпением жду того, что принесет мне будущее», – рассказала выступающая за Казахстан Софья Самоделкина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Golden Skate
logoСофья Самоделкина
женское катание
logoсборная Казахстана
