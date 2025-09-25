11

Дзепка и Стрельцова исполнили по два четверных на турнире памяти Гринькова

Российские фигуристки исполнили прыжки ультра-си на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова в Москве.

Сегодня спортсменки выступили с произвольными программами. София Дзепка сделала каскад из четверного и двойного тулупов, а также сольный квад-тулуп.

Виктория Стрельцова прыгнула четвертной сальхов в каскаде с двойным тулупом, допустила падение на сольном четверном сальхове, а также исполнила комбинацию из четверного тулупа и двух двойных акселей.

Еще три фигуристки показали по одному кваду в прогрммах: у Алены Болдыревой – четверной тулуп; у Майи Сарафановой – четверной лутц (с недокрутом в четверть) в каскаде с двойным тулупом; у Дарьи Лебедевой – четверной сальхов, но падение на четверном тулупе.

