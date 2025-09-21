ISU создал специальную мелодию для награждения нейтральных атлетов в случае их победы на олимпийском отборе

В ISU рассказали, какая музыка играла на награждении Аделии Петросян в Пекине.

Накануне российская фигуристка, выступившая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях и отобралась на Олимпийские игры-2026.

После награждения Петросян играла музыка, которую журналисты не смогли распознать через приложение Shazam.

«Это новое музыкальное произведение, его создали недавно. Скорее всего, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Как же крута Аделия Петросян!