ISU создал специальную мелодию для награждения нейтральных атлетов в случае их победы на олимпийском отборе
В ISU рассказали, какая музыка играла на награждении Аделии Петросян в Пекине.
Накануне российская фигуристка, выступившая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях и отобралась на Олимпийские игры-2026.
После награждения Петросян играла музыка, которую журналисты не смогли распознать через приложение Shazam.
«Это новое музыкальное произведение, его создали недавно. Скорее всего, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
