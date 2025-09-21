30

ISU создал специальную мелодию для награждения нейтральных атлетов в случае их победы на олимпийском отборе

В ISU рассказали, какая музыка играла на награждении Аделии Петросян в Пекине.

Накануне российская фигуристка, выступившая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях и отобралась на Олимпийские игры-2026.

После награждения Петросян играла музыка, которую журналисты не смогли распознать через приложение Shazam.

«Это новое музыкальное произведение, его создали недавно. Скорее всего, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия», – сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Как же крута Аделия Петросян!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoISU
олимпийская квалификация
музыка
logoАделия Петросян
ТАСС
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Александра Трусова: «Давно приняла, что не достигла того, чего хотела. Рада, что у меня была такая карьера»
327 минут назад
«Фантастическое катание». Денизе Бильманн о выступлении Аделии Петросян на олимпийском отборе
939 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник представит произвольную программу, начало – в 13:05 по Москве
7046 минут назадLive
Украинец Марсак об украденных игрушках: «Сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов»
79сегодня, 06:47
Елена Радионова: «Если Петросян оставят программы на Олимпиаду – это будет хорошо. Эти образы ей очень идут»
11сегодня, 06:29
«Мы были рядом». В группе Тутберидзе показали, как болели за Петросян на олимпийском отборе
35сегодня, 06:22Видео
Александр Жулин: «Гуменник – просто красавец. В Пекине у него соперников вообще нет»
7сегодня, 06:13
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс выиграли в танцах, Харрис и Чан – 2-е, Валь и Казимов – 3-и
36сегодня, 05:34
Гуменник прыгнул 4 из 5 заявленных четверных в тренировочном прогоне на отборе к Олимпиаде
34сегодня, 04:28
Гуменник вышел на прогон произвольной «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине
12сегодня, 03:58
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
20вчера, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
5вчера, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
3вчера, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
вчера, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
13вчера, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
2вчера, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
10вчера, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
2вчера, 15:44
Алексей Ягудин: «Петросян выполнила основную задачу – отбор на Олимпиаду. Сможет ли бороться за золото? Любой человек всегда может»
1вчера, 15:28
Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
1вчера, 15:21