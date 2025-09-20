Глейхенгауз о платке в программе Гуменника: «Я уже думал: ну все, хана идее, будет только костюм. Мы обсудили, как это можно использовать как фишку»

Даниил Глейхенгауз рассказал об идее с платком в программе Петра Гуменника.

Российский фигурист лидирует в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

«У меня в инстаграме есть три комментария от одного человека. И это пока самые смешные комментарии, что меня порадовало за последнее время. Это комментарии под видео нашей постановки.

Я не буду точно вспоминать слова, но суть такая. Под постановкой написано: великолепно, шедевр и так далее. После проката в Санкт-Петербурге написано, что «это полное г…» и «за что вы так с мальчиком»? И сегодня снова: великолепно и божественно.

Ты не можешь как постановщик полностью проконтролировать процесс подготовки спортсмена из другого тренерского штаба. Хотя мы с Вероникой Дайнеко постоянно на связи, в прекрасных отношениях, обсуждали все – и костюм, и прокаты мне пересылала. Я был вовлечен, насколько это возможно.

Но мне никто не сказал, что сейчас он в Питере поедет эту программу в тренировочном костюме, но с платочком. Если бы меня просто спросили, я бы сказал: да не надо с платком.

Я потом еще очень долго пытался объяснить нашей федерации, что этот платок будет не на руке, на пальчике, что считается дедакшеном. Во-первых, это запрещено. Когда он его в конце, по-моему, кинул или что-то, ну это просто… Мне сказали: мы ему запретили. Я думаю: как запретили? Такая идея, мы же вроде с Вероникой все обсудили, что это должно быть вшито в костюм, часть костюма, тогда это не наказывается, можно использовать как фишку и находку.

Я сюда ехал уже с мыслью: ну все, хана идее, платка не будет, будет только костюм. Думаю: ну ладно, главное, чтобы отобрался – может, к Олимпиаде уже разберемся», – сказал тренер и хореограф Глейхенгауз в эфире Okko.

