28

Яна Рудковская: «Петросян откатала очень достойно обе программы. Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своем пути»

Яна Рудковская оценила победу Аделии Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине.

«Аделия Петросян выиграла олимпийский отбор в Пекине. Откатала очень достойно обе программы.

Однозначно была лучшей и вчера и сегодня. Катала как раз на той арене, где мы 2 года назад показывали наши шоу «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Петр Гуменник также идет первым после короткой программы. Кусок его победной короткой программы поставили у себя на странице в запрещенной соцсети Международный олимпийский комитет с 14,7 млн подписчиков. Эта первая публикация о российском спортсмене с момента начала СВО.

А это значит, что лед тронулся. Россия сложно, тяжело, но возвращается на международную арену, сметая всех на своем пути. Голодные до международных стартов наши ребята отдаются на максимуме! Гордимся и болеем завтра еще и за Петю в произвольной программе!

P. S. Китаянка Жуйян Чжан (спортсменка, которая на 2 месяца приезжала к нам на тренировочные сборы к Евгению в нашу Академию «Ангелы Плющенко» в Подмосковье) сегодня под финальным 5-м номером отобралась и тоже едет на Олимпиаду в Милан. Ура! Мы тоже за нее болели как за свою! Хорошая девочка очень!» – написала в своем телеграм-канале Рудковская, совладелец академии Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
