ISU перезалил ролик с прокатом Гуменника, добавив музыку из его короткой программы «Парфюмер»
ISU перезалил ролик с прокатом Петра Гуменника, добавив музыку из его программы.
Российский фигурист Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер». Петр лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.
Изначально Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети рилс с отрывком короткой программы Гуменника, добавив композицию группы KAZKA – «Плакала» на украинском языке. Вскоре это видео было удалено.
Гуменник на полпути к Олимпиаде: под крики «давай-давай» зажег в короткой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости