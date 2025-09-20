ISU перезалил ролик с прокатом Гуменника, добавив музыку из его короткой программы «Парфюмер»

ISU перезалил ролик с прокатом Петра Гуменника, добавив музыку из его программы.

Российский фигурист Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер». Петр лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.

Изначально Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети рилс с отрывком короткой программы Гуменника, добавив композицию группы KAZKA – «Плакала» на украинском языке. Вскоре это видео было удалено.

