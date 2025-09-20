11

Меган Дюамель: «Москвина – величайший тренер парного катания в истории»

Дюамель назвала Москвину величайшим тренером спортивных пар в истории.

Меган Дюамель – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире, двукратная чемпионка мира в парном катании, представляющая Канаду. 

«Тамара Москвина – величайший тренер парного катания в истории», – сказала Дюамель.

Также она высказалась об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове. Российская пара не была допущена к отборочному турниру на Олимпиаду-2026, так как не получила нейтральный статус от ISU.

«Они много лет были моей любимой парой. Я болела за них, когда комментировала Олимпиаду-2022 в Пекине», – отметила канадская экс-фигуристка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoТамара Москвина
пары
logoМеган Дюамель
logoАнастасия Мишина
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс выступят с произвольными программами
60сегодня, 08:20
ISU перезалил ролик с прокатом Гуменника, добавив музыку из его короткой программы «Парфюмер»
626 минут назад
Карина Акопова и Никита Рахманин отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
640 минут назад
Меган Дюамель: «Когда россияне приезжают на международные старты и катаются хорошо, это повышает уровень конкуренции. Это важно для спорта»
2146 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан победили в парах, Акопова и Рахманин – 2-е, Нагаока и Моригучи – 3-и
11959 минут назад
«Они со страхом были не знакомы 😂». Косторная исполнила поддержку на девятом месяце беременности
41сегодня, 08:17Видео
Тамара Москвина: «Гуменник выглядел в короткой программе достойно, удалась и техническая, и художественная сторона. Болеем за него и Петросян»
5сегодня, 08:10
Анна Погорилая: «Очень понравился прокат Гуменника, уверенно и спокойно. Понятно, что конкурентов у россиян на отборочном турнире нет»
сегодня, 08:04
Леонова об оценках Гуменника: «93 балла за такой прокат – это какое‑то унижение. Даже обидно за то, что его так отсудили»
26сегодня, 07:33
Тутберидзе не выводила Петросян на тренировку перед произвольной программой, но была там вместе с грузинской командой
21сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
вчера, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
18 сентября, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20