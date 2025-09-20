Меган Дюамель: «Москвина – величайший тренер парного катания в истории»

Дюамель назвала Москвину величайшим тренером спортивных пар в истории.

Меган Дюамель – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире, двукратная чемпионка мира в парном катании, представляющая Канаду.

«Тамара Москвина – величайший тренер парного катания в истории», – сказала Дюамель.

Также она высказалась об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове . Российская пара не была допущена к отборочному турниру на Олимпиаду-2026, так как не получила нейтральный статус от ISU.

«Они много лет были моей любимой парой. Я болела за них, когда комментировала Олимпиаду-2022 в Пекине», – отметила канадская экс-фигуристка.