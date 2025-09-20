Тутберидзе не выводила Петросян на тренировку перед произвольной программой, но была там вместе с грузинской командой
Этери Тутберидзе не выводила Аделию Петросян на тренировку в Пекине.
С фигуристкой был Валерий Артюхов. Петросян сегодня представит произвольную программу на олимпийском отборочном турнире. Она без ошибок сделала тренировочный прокат программы.
При этом Этери присутствовала на тренировке, но находилась вместе с грузинской командой. Она прилетела на отборочный турнир как тренер грузинских фигуристов.
Ранее Тутберидзе выводила Петросян на тренировки.
Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
