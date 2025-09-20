Тутберидзе не выводила Петросян на тренировку перед произвольной программой, но была там вместе с грузинской командой

Этери Тутберидзе не выводила Аделию Петросян на тренировку в Пекине.

С фигуристкой был Валерий Артюхов. Петросян сегодня представит произвольную программу на олимпийском отборочном турнире. Она без ошибок сделала тренировочный прокат программы.

При этом Этери присутствовала на тренировке, но находилась вместе с грузинской командой. Она прилетела на отборочный турнир как тренер грузинских фигуристов.

Ранее Тутберидзе выводила Петросян на тренировки.

Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема