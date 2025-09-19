Светлана Журова: «Петросян и Гуменник пройдут квалификацию, 100%. Даже если что-то засудят – уровень очень высокий, ребята точно пройдут»

Журова на сто процентов уверена, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе принимают участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2026, которые проходят в Пекине.

«Ребята точно пройдут квалификацию. Вопрос в том, какие места займут. Мы же хотим, чтобы они первые занимали. Но нет сомнений, что их мастерство позволит пройти квалификацию.

Давайте честно, это 100%. Даже если судьи что-то могут засудить, вы же понимаете, что уровень очень высокий, поэтому в любом случае ребята пройдут», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

