Светлана Журова: «Петросян и Гуменник пройдут квалификацию, 100%. Даже если что-то засудят – уровень очень высокий, ребята точно пройдут»
Журова на сто процентов уверена, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе принимают участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры-2026, которые проходят в Пекине.
«Ребята точно пройдут квалификацию. Вопрос в том, какие места займут. Мы же хотим, чтобы они первые занимали. Но нет сомнений, что их мастерство позволит пройти квалификацию.
Давайте честно, это 100%. Даже если судьи что-то могут засудить, вы же понимаете, что уровень очень высокий, поэтому в любом случае ребята пройдут», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
