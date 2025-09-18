Луна Хендрикс рада своему возвращению на соревнования после травмы.

19-21 сентября бельгийская фигуристка выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026. Она пропустила почти весь прошлый сезон, а в феврале перенесла операцию на лодыжке.

«Я жду не дождусь, чтобы снова ощутить адреналин от соревнований. За все годы это по-прежнему самое захватывающее, что я когда-либо испытывала в жизни.

Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. И этого у меня не отнять.

Конечно, я надеюсь, что весь упорный труд последних месяцев окупится. Я в этом уверена и готова наслаждаться тем, что люблю больше всего», – сказала 25-летняя Хендрикс .

Бельгийка является чемпионкой Европы 2024 года.