Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»
Луна Хендрикс рада своему возвращению на соревнования после травмы.
19-21 сентября бельгийская фигуристка выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпийским играм-2026. Она пропустила почти весь прошлый сезон, а в феврале перенесла операцию на лодыжке.
«Я жду не дождусь, чтобы снова ощутить адреналин от соревнований. За все годы это по-прежнему самое захватывающее, что я когда-либо испытывала в жизни.
Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. И этого у меня не отнять.
Конечно, я надеюсь, что весь упорный труд последних месяцев окупится. Я в этом уверена и готова наслаждаться тем, что люблю больше всего», – сказала 25-летняя Хендрикс.
Бельгийка является чемпионкой Европы 2024 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sporza
