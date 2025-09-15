«Не думаю, что это добавит Петросян нервов. Сложности ее только укрепляют». Траньков о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору

Максим Траньков считает, что Петросян полностью готова к олимпийскому отбору.

Сегодня стало известно, что тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не допущен к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

Отборочный турнир пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

– Насколько для вас неожиданным стал недопуск Глейхенгауза к олимпийской квалификации? Как считаете, может ли это сказаться на выступлении Петросян?

– Думаю, что Аделия – такой спортсмен, которого сложности только укрепляют. Не думаю, что это лишних нервов ей добавит. Конечно, с тренерским составом было бы проще выступать. Но как есть. Наши спортсмены давно готовы.

Конечно, для команды это большой сюрприз, но тренерский штаб Этери Георгиевны знает, как действовать в таких ситуациях дистанционно. Думаю, что Аделия должна справиться. Я прекрасно ее знаю, это спортсменка с характером. Нисколько в ней не сомневаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков .

ISU о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Даниил не соответствовал критериям отбора, изложенным в нашем сообщении»