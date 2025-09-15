ISU о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Даниил не соответствовал критериям отбора, изложенным в нашем сообщении»
ISU прокомментировал недопуск Глейхенгауза к олимпийскому отбору.
Сегодня стало известно, что тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не допущен к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.
Турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, Петросян примет в нем участие в нейтральном статусе.
«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», – сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.
