Синицына о произвольной программе: «Мы взяли индийское диско. Пытаемся передать настроение, радость, чтобы люди уходили заряженные»

Ксения Синицына рассказала об идее своей новой произвольной программы.

Фигуристка заняла второе место на Мемориале Рабер, набрав 193,91 балла. Победу одержала Елизавета Куликова (196,36).

– Довольны сегодня своим прокатом?

– Отчасти да, что-то хорошо получилось, что-то не очень. Конечно, это не близко к идеалу и даже не к тренировочному прокату, потому что на тренировке нет никаких нервов, свободно катаешься. Здесь начинаются волнения, скованность, немного проскальзывают нелепые ошибки.

– Что расскажете о своей произвольной программе, кто постановщик?

– Ставила ее Мария Касумова, мы взяли индийское диско и пытаемся воплотить эту идею на льду, передать настроение, радость, чтобы люди уходили заряженные и оставались только положительные и радостные эмоции. Платье еще пока в работе. Оно будет больше подходить под диско: штаны клеш, топик. Костюм будет.

– Можете поделиться планами на сезон?

– Загадывать ничего не хочу. Работаем, выполняем максимум. Все силы вложены на хорошую подготовку. Надеюсь, к этапам я подойду в лучшем своем виде, – сказала победительница и призер этапов Гран-при России Синицына.