2

Аделина Сотникова: «Попробовала бы себя как актриса. Были предложения о съемках, но, к сожалению, проект не воплотился»

Аделина Сотникова рассказала о желании попробовать себя в роли актрисы.

– Какая у вас мечта?

– В данный момент я живу здесь и сейчас. То, что я хотела, у меня есть – моя семья. Наверное, самое важное в жизни – завести свою семью. Берегите своих родных. Это идет из твоей собственной семьи. Для меня в голове сначала семья, а потом все остальное. Семья, работа, направить правильно своего ребенка – для меня это важно.

– Вы обращались к психологам?

– Обращалась к спортивному психологу до Олимпиады, чтобы освободить свою голову от страхов. Был страх сделать ошибку, подвести команду.

– Не думали попробовать себя в роли актрисы или певицы?

– Как актриса, может, попробовала бы, как певица – вряд ли. Были предложения (о съемках), но, к сожалению, проект не воплотился. Я бы с удовольствием попробовала, если сценарий был бы интересен. Жанр? Комедия, – сказала Сотникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
кино
logoАделина Сотникова
logoсборная России
женское катание
психология
