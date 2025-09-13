Аделина Сотникова: «В 60 кг ты как кубышка: выходишь на лед, а потом смотришь на себя со стороны – и слезы наворачиваются»

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о контроле веса.

«Как удается физическую форму поддерживать? В беременность достаточно много набрала, я в 70 килограммов пошла рожать.

Есть ли лайфхак, как сбросить вес? Нет, лайфхака нет. Дисциплина. Это реально через труд, через терпение. Мне тоже хотелось кушать вкусное, жирненькое, сладенькое. Сладенькое я вообще люблю. Солененькое я просто обожаю.

Но я просто понимала, что если я хочу продолжать свою прекрасную деятельность, кататься в шоу, где я прекрасно сейчас выступаю, то некомфортно в таком весе кататься, в тех же 60 килограммах. Ты как кубышка просто, реально. Выходишь на лед, а потом смотришь на себя со стороны – и слезы на глазах наворачиваются.

Поэтому тут либо ты берешь себя в руки, либо нет», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.