Анна Щербакова: «Когда был неудачный период, родители предлагали найти спортивного психолога. Я восприняла это с обидой и отказалась наотрез»

Анна Щербакова рассказала, что отказалась работать со спортивным психологом.

«Мне кажется, мой главный психолог – это я сама. Но в спорте, когда был неудачный период и была психологическая проблема, родители предлагали найти спортивного психолога. Я тогда восприняла это с обидой и отказалась наотрез. Мне кажется, было правильно, что я сама об этом думала. После того, как я в себе разобралась, всегда показывала максимум. Сейчас считаю, что это абсолютно нормально, главное, чтобы человеку становилось легче», – сказала Щербакова.

– Испытали отрицательные стороны спортивного характера?

– Наверное, если у меня есть какое‑то мнение, то меня будет сложно переубедить.

– Есть люди, которые могут заставить вас сомневаться?

– Конечно, я могу выслушать другую точку зрения. Первые, с кем я буду советоваться, это родители, могу согласиться, могу остаться при своем мнении.

– Был подростковый бунт?

– Были похожие моменты. Думаю, он немного отложился, потому что в спорте была дисциплина, и я особо ни о чем другом не думала. После 18 началась жизнь после спорта: интересная, новая, неизвестная для тебя. Все новое, ты взрослеешь, меняешься. Наверное, и отношения с родителями менялись. Ты взрослеешь, появляется свое мнение, которое ты высказываешь. В первый год была притирка (с родителями), сейчас отношения взрослого с взрослыми, – добавила фигуристка.