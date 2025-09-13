1

Аделина Сотникова о хейте в детстве: «Не знаю, чем маленький ребенок, который завоевывает золотые медали, помешал людям»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о хейте в детстве.

«Какие страхи присутствовали? Боязнь сделать ошибку, боязнь подвести свою команду, боязнь выходить на лед, чтобы увидеть, как толпа народа на тебя смотрит, и это осознание, что потом они будут тебя осуждать, говорить плохие вещи за твое плохое или хорошее выступление. Ну это все в голову вбивалось, и было очень непросто.

Да что говорить, в 13 лет, когда раньше было много форумов фигурного катания, у меня были мои первые в 13-14 лет этапы Гран-при, и я выигрывала все соревнования. Мама как-то зашла в компьютер посмотреть видео с этапа Гран-при, и мы начали читать комментарии.

Я лучше бы не читала, потому что слезы, все, я не хочу больше заниматься спортом. Не знаю, за что, чем ребенок маленький, который делает свою работу прекрасно, завоевывает золотые медали, помешал людям. Для меня это было непонятно, за что люди это пишут, почему они такие злые. Мама тогда сказала: «Все, интернет закрываем, больше это не читаем, делаем свою работу», – рассказала Сотникова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
