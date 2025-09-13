2

Мемориал Рабер. КМС. Ковязина и Мохов лидируют после короткой программы, Шешелева и Карнаухов – 2-е, Сабада и Астахов – 3-и

Ковязина и Мохов выиграли короткую программу на Мемориале Рабер.

Мемориал Ирины Рабер

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,49

2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,61

3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 63,39

4. Полина Сажина – Алексей Белкин – 63,03

5. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 62,96

6. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 60,68

7. Софья Маринина – Роман Черненко – 54,75

8. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 54,41

9. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 34,60

10. Эвелина Аксенова – Илья Ковальчук – 31,48

Начало произвольной программы – 14:20 по московскому времени (14 сентября).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
