Мемориал Рабер. КМС. Ковязина и Мохов лидируют после короткой программы, Шешелева и Карнаухов – 2-е, Сабада и Астахов – 3-и
Ковязина и Мохов выиграли короткую программу на Мемориале Рабер.
Мемориал Ирины Рабер
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
1. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,49
2. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,61
3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 63,39
4. Полина Сажина – Алексей Белкин – 63,03
5. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 62,96
6. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 60,68
7. Софья Маринина – Роман Черненко – 54,75
8. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 54,41
9. Ангелина Кулагина – Максим Ихсанов – 34,60
10. Эвелина Аксенова – Илья Ковальчук – 31,48
Начало произвольной программы – 14:20 по московскому времени (14 сентября).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
