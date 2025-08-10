Сотникова о работе с Буяновой: «Когда-то мне нужно было это добавить – злость, ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет»

Аделина Сотникова поделилась воспоминаниями о работе с тренером Еленой Буяновой.

«Если совсем все плохо было, то разбор полетов выступления был прям через две минуты.

На самом деле тут тоже надо понимать ученика своего. Нужно ли это ученику, чтобы в первый же день после неудачного проката разговаривать на повышенных тонах и давать пинка под зад, чтобы голова твоя пришла в норму? Либо, наоборот, нужно отпустить, просто спокойно поговорить со спортсменом, объяснить, либо то, что тренер увидел, по его мнению, почему так произошло.

Может быть, какие-то ошибки. Может быть, она видела мой страх в глазах. Допустим, на тренировке было все хорошо, а на соревнования ты выходишь с такими бешеными глазами и не понимаешь, что тебе делать. Потому что волнение. Понятное дело, что соревнований очень много, и ты должна от старта к старту выходить уверенно, но у тебя, конечно, остались ошеломленные глаза, и ты не понимаешь, что вообще происходит.

Я была таким человеком, когда мне нужно было это добавить, именно злость, именно ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет.

У меня был момент на Гран-при во Франции, когда я откатала короткую программу без каскада, и Елена Германовна просто ушла. Говорит: «Делай что хочешь». Вот все, я не знаю, говорит: «Вообще на произвольную не приду».

Сначала она орала на меня, естественно, а потом ушла. Произвольная программа — она пришла на тренировку, но мне ничего не говорила, вообще ничего. Я сама тренировалась, там у нас 30-40 минут тренировки, сама решала, что мне делать, сама ушла в гостиницу.

Хореограф Ирина Анваровна (Тагаева) переживала, потому что такого никогда не было. Тренер всегда была рядом со мной, а тут просто момент X, ты не понимаешь, что делать.

И тут я сама разозлилась. Ну она правильно сделала на самом деле. Я пришла на соревнования, она просто рядом стояла и ничего не говорила. Единственное, что она мне сказала перед произвольной программой: «Давай, ты можешь».

Я просто ошеломленная, я не понимаю, что мне делать. Но это помогло. Я откатала хорошо свою произвольную программу, все радостные, довольные. Она говорит: «Ну, молодец», — рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.