Сотникова о работе с Буяновой: «Когда-то мне нужно было это добавить – злость, ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет»
«Если совсем все плохо было, то разбор полетов выступления был прям через две минуты.
На самом деле тут тоже надо понимать ученика своего. Нужно ли это ученику, чтобы в первый же день после неудачного проката разговаривать на повышенных тонах и давать пинка под зад, чтобы голова твоя пришла в норму? Либо, наоборот, нужно отпустить, просто спокойно поговорить со спортсменом, объяснить, либо то, что тренер увидел, по его мнению, почему так произошло.
Может быть, какие-то ошибки. Может быть, она видела мой страх в глазах. Допустим, на тренировке было все хорошо, а на соревнования ты выходишь с такими бешеными глазами и не понимаешь, что тебе делать. Потому что волнение. Понятное дело, что соревнований очень много, и ты должна от старта к старту выходить уверенно, но у тебя, конечно, остались ошеломленные глаза, и ты не понимаешь, что вообще происходит.
Я была таким человеком, когда мне нужно было это добавить, именно злость, именно ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет.
У меня был момент на Гран-при во Франции, когда я откатала короткую программу без каскада, и Елена Германовна просто ушла. Говорит: «Делай что хочешь». Вот все, я не знаю, говорит: «Вообще на произвольную не приду».
Сначала она орала на меня, естественно, а потом ушла. Произвольная программа — она пришла на тренировку, но мне ничего не говорила, вообще ничего. Я сама тренировалась, там у нас 30-40 минут тренировки, сама решала, что мне делать, сама ушла в гостиницу.
Хореограф Ирина Анваровна (Тагаева) переживала, потому что такого никогда не было. Тренер всегда была рядом со мной, а тут просто момент X, ты не понимаешь, что делать.
И тут я сама разозлилась. Ну она правильно сделала на самом деле. Я пришла на соревнования, она просто рядом стояла и ничего не говорила. Единственное, что она мне сказала перед произвольной программой: «Давай, ты можешь».
Я просто ошеломленная, я не понимаю, что мне делать. Но это помогло. Я откатала хорошо свою произвольную программу, все радостные, довольные. Она говорит: «Ну, молодец», — рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.