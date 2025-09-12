  • Спортс
  Бестемьянова о произвольной программе Дикиджи: «Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше»
Бестемьянова о произвольной программе Дикиджи: «Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше»

Бестемьянова и Бобрин рассказали о новой произвольной Владислава Дикиджи.

«Мы взяли современную обработку М.П. Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Эта версия необычайно современна, но в то же время отсылает нас к былинным героям.

Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше. Он ведет их к свету и готов даже отдать своё сердце во имя этой идеи. Тут, конечно, вспоминается «Легенда о Данко» М. Горького.

Но, повторюсь, образ в произвольной программе собирательный. Нас натолкнули на этот образ первые звуки музыки, которые вы услышите.

Это набат – сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола при бедствии. Набат – словно зов: он побуждает человека не оставаться в стороне и не быть равнодушным, а помочь людям. В этом и заключается идея программы», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Десять лет я был художественным руководителем отделения балетмейстеров фигурного катания на кафедре хореографии ГИТИСа, основанной Людмилой Пахомовой. Вы не представляете, сколько «Гамлетов», «Войны и мира» и других мощных произведений я прочитал в этих рефератах!

Но, когда смотрел программы, это были лишь прыжок, вращение, дорожка. Поэтому я очень скептически отношусь к словесным описаниям программ и надеюсь, что зрители увидят в нашей постановке каждый свое. Это, пожалуй, главная ценность», – добавил муж Бестемьяновой, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
