Александр Энберт: «У Гуменника интересные программы и нестандартные задумки. То, что их обсуждают – это хорошо, искусство должно вызывать дискуссии»

Александр Энберт считает, что у Гуменника интересные программы на новый сезон.

В короткой программе фигурист выступит под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы» (постановщик Даниил Глейхенгауз), произвольная – под трек «Молитва» Мэтта Беллами из сериала «Игра престолов» (постановщик Илья Авербух)

«Обычный зритель сравнивает Петра в конце прошлого сезона – когда у него были супернакатанные программы, он был на пике формы и глубже чувствовал образ своих персонажей, – с его первым прокатом в этом сезоне. Понятно, что к концу прошлого сезона внутренние ощущения у Петра были сильнее. Тем не менее, мне кажется, что сейчас у него интересные программы и нестандартные задумки.

То, что они вызывают обсуждения, – это хорошо, ведь фигурное катание стремится к искусству, а искусство должно вызывать дискуссии, порождать разговоры о смыслах, заложенных в программу.

Для Петра это ценный опыт, который позволит ему открывать новые грани своего таланта. Кроме того, Илья Авербух – постановщик с огромным опытом, владеющий множеством инструментов для передачи глубокого смысла», – сказал призер чемпионата мира-2019 Александр Энберт .

