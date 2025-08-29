  • Спортс
  • Глейхенгауз – на вопросы о Костылевой: «Если попадается очень талантливый ребенок, но родитель совсем перегибает, то ты выбираешь счастливое тренерство, а не результат»
37

Глейхенгауз – на вопросы о Костылевой: «Если попадается очень талантливый ребенок, но родитель совсем перегибает, то ты выбираешь счастливое тренерство, а не результат»

Глейхенгауз ответил на вопросы о ситуации с родителями и тренерами Костылевой.

13-летняя фигуристка Елена Костылева – чемпионка России среди юниорок, она тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Хореограф Даниил Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе.

«Мы всегда стараемся донести, что тренер, родитель и ребенок должны работать в унисон. Поэтому у нас на каждой тренировке родители сидят на трибуне и видят каждую тренировку. 

И если ребенок, или спортсмен уже более взрослый, не выполняет задание тренера – и родитель на это никак не реагирует, – это тоже неправильно. Потому что, например, тренер начинает ругаться, а родитель говорит «ты молодец». Получается конфликт, работа не двигается. Поэтому как родитель, так и тренер должны в одном направлении двигаться.

Здесь [в фигурном катании] слишком большое количество примеров, когда родители участвовали в положительную сторону. Например, тот же Нэтан Чен рассказывает, как его мама делала все для того, чтобы он состоялся как спортсмен.

Мы в итоге не будем знать, перегружала она его, из-за нее он когда-то получил травму или еще что-то. Но в итоге исход какой: он любит свою маму, буквально недавно я видел фотографию – они счастливая семья; он олимпийский чемпион. Все получилось? Все получилось. Так же можно сказать про многих наших девочек, спортсменов. Илья Малинин вообще тренируется у своих родителей.

Я могу сказать просто: есть определенный уже тренерский опыт, особенно его больше у Этери Георгиевны. Ну и мне его за 10 лет хватает как бы. Ты приходишь на работу каждый день много лет подряд, ты как-никак, но хочешь чуть-чуть хотя бы получать удовольствие от процесса, которым ты занимаешься.

И если в твоей тренерской карьере попадается очень талантливый ребенок, но его родитель совсем перегибает планку, которая у вас в группе поставлена, и так далее – ты выбираешь свое счастливое тренерство, а не результат с этим спортсменом», – сказал Глейхенгауз в шоу «Каток».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
