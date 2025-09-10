  • Спортс
2

Илья Авербух: «Поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Надо выступать, говорить о себе»

Илья Авербух поддерживает выступления россиян на турнирах в нейтральном статусе.

17-21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026. На соревнованиях в нейтральном статусе выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Дай бог, чтобы наши молодые фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор и отправились на Олимпийские игры. Ребята находятся в хорошей форме.

Я поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Спортсмен – это человек, который не может ждать. Через год он уже не будет тем, кем был. Надо выступать, говорить о себе. Это важно для страны», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Авербух.

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: News.ru
logoИлья Авербух
logoсборная России
logoАделия Петросян
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
