Авербух о решении оставить программы Петросян: «Вполне логично. Они вкатанные и уже получившие самую высокую оценку»

Илья Авербух назвал логичным решение оставить прежние программы Аделии Петросян.

19-21 сентября в Пекине чемпионка России по фигурному катанию примет участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2026. В короткой программе она выступит под песни Майкла Джексона, в произвольной – с «Танго».

«Я думаю, что вполне логичное решение. Программы вкатанные и уже получившие самую высокую оценку, они доработаны, доведены и не показаны ни на одном международном старте.

Поэтому я считаю, что это абсолютно логично и выделяет больше времени для концентрации сил на вычищении филигранности технической базы программы. Это достаточно частая практика – показывать в олимпийском сезоне лучшее, что сделано», – сказал хореограф Авербух.