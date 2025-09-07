Загитова после шоу в Череповце: «Черный лебедь снова был в деле. Я соскучилась по этому образу»

Алина Загитова рассказала, что соскучилась по образу Черного лебедя.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Череповце.

«Сегодня Черный лебедь снова был в деле. Соскучилась я по этому образу, если честно.

Сегодня откатали два шоу в городе Череповец, и хочется показать вам свои подарочки. Посмотрите, какая красота! (показывает букеты цветов – Спортс’’)

Спасибо большое за очень-очень теплый прием. Мы обязательно еще вернемся – я по крайней мере точно», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.