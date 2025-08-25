Алина Загитова: «После шоу «Ассоль» я сильно выгорела, но сейчас наполнилась энергией и готова начинать заново. Соскучилась по льду, по физическим нагрузкам»

Алина Загитова призналась, что соскучилась по ледовым тренировкам.

«У меня был короткий перерыв после масштабного проекта (шоу «Ассоль»). И физически, и эмоционально, конечно, я очень сильно выгорела, но сейчас я наполнилась энергией и готова начинать заново. Начинается новый этап подготовки, и слава богу. Мне нравится работать, я соскучилась по льду, по физическим нагрузкам», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Накануне она провела тренировку по барре в «Лужниках».

«Мне это близко – в барре много движений из хореографии, которая занимала большое количество времени в моей спортивной жизни. И при этом очень здорово прокачиваются все мышцы. Плюс ко всему мне хочется обмениваться энергией с людьми и показывать, что спорт – это супер, этим надо заниматься. Мой спортивный характер мне не позволяет остановиться, когда я вижу, как люди стараются, повторяют. Мы мотивируем друг друга.

Тренировка прошла под таким девизом «что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». Мне было очень приятно, что, несмотря на непогоду, никто не ушел, все продолжили заниматься.

Огромное спасибо Московскому спорту за развитие массового спорта и такие потрясающие мероприятия. Рада быть частью таких больших событий, надеюсь, что впереди у нас много совместных масштабных проектов. Мне интересно развивать спорт, нести его в массы», – отметила Загитова.