Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет и сможет вернуться, мы все будем рады видеть ее»
Татьяна Тарасова оценила нынешнюю форму Камилы Валиевой.
Накануне Валиева исполнила каскад из двух тройных тулупов на шоу Ильи Авербуха в Краснодаре.
«Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Все у нее нормально (и с техникой, и с физической формой). Захочет восстановиться – восстановится. У нее профессиональный тренер, профессиональная команда. Они решат, как делать.
Если она захочет и сможет вернуться, то мы все будем рады видеть ее. Я, по крайней мере, буду очень рада», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
