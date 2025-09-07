Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет и сможет вернуться, мы все будем рады видеть ее»

Татьяна Тарасова оценила нынешнюю форму Камилы Валиевой.

Накануне Валиева исполнила каскад из двух тройных тулупов на шоу Ильи Авербуха в Краснодаре.

«Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Все у нее нормально (и с техникой, и с физической формой). Захочет восстановиться – восстановится. У нее профессиональный тренер, профессиональная команда. Они решат, как делать.

Если она захочет и сможет вернуться, то мы все будем рады видеть ее. Я, по крайней мере, буду очень рада», – сказала Тарасова.