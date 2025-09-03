«Мир огромив мощью голоса, иду – красивый, 22-летний». Кондратюк процитировал Маяковского по случаю дня рождения

Чемпиону Европы фигуристу Марку Кондратюку исполнилось 22 года.

В посте в соцсетях Кондратюк процитировал поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».

«У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огромив мощью голоса, иду – красивый, двадцатидвухлетний», – написал Кондратюк.