«Мир огромив мощью голоса, иду – красивый, 22-летний». Кондратюк процитировал Маяковского по случаю дня рождения
Чемпиону Европы фигуристу Марку Кондратюку исполнилось 22 года.
В посте в соцсетях Кондратюк процитировал поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».
«У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огромив мощью голоса, иду – красивый, двадцатидвухлетний», – написал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Марка Кондратюка
