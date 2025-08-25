Садкова в произвольной программе будет выступать под композиции 2WEI & Edda Hayes и Power Haus
Стала известна музыка для новой произвольной программы Дарьи Садковой.
Фигуристка будет выступать под композиции групп 2WEI & Edda Hayes «Warriors» и Power Haus «Balder».
Постановщиками программы являются Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Видео процесса постановки опубликовано в телеграм-канале команды Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости