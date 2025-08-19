Новая произвольная программа Алисы Двоеглазовой поставлена под песни группы ABBA
Новая произвольная программа Двоеглазовой поставлена под музыку ABBA.
Видео постановки программы опубликовал в соцсети хореограф Даниил Глейхенгауз.
На фоне звучат песни ABBA – Money, Money, Money и Gimme! Gimme! Gimme!
16-летняя Алиса Двоеглазова в предстоящем сезоне будет выступать на взрослых стартах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Глейхенгауза
