Новая произвольная программа Алисы Двоеглазовой поставлена под песни группы ABBA

Новая произвольная программа Двоеглазовой поставлена под музыку ABBA.

Видео постановки программы опубликовал в соцсети хореограф Даниил Глейхенгауз .

На фоне звучат песни ABBA – Money, Money, Money и Gimme! Gimme! Gimme!

16-летняя Алиса Двоеглазова в предстоящем сезоне будет выступать на взрослых стартах.