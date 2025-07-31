Дикиджи о том, как научился четверному акселю: «Никакой особой подготовки не было, все получилось случайно, на волнении. Попробовал – и все скрутил»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как научился четверному акселю.

– Как настраиваете себя перед выходом на лед, как справляетесь с волнением? Надо ли с ним бороться или, наоборот, оно помогает?

– Тут все индивидуально. Кому-то помогает, кому-то нет. У меня волнение всегда присутствует. Наверное, так у многих спортсменов. Мне гораздо спокойнее выступать, если понимаю, что плодотворно занимался перед соревнованием, отработал все элементы, прыжки, все отточил. А вообще это ощущение даже помогает: на адреналине легче кататься.

– Как молодым ребятам научиться преодолевать трудности?

– Как говорит мой тренер Олег Станиславович Татауров: не бывает такого, что все всегда будет идти на взлет. Как маятник будет: то вниз, то вверх. Не надо расстраиваться, если что-то не получается. Можно на некоторое время оставить, к примеру, четверной, и поделать какое-нибудь упражнение для него. Главное – не паниковать, чтобы эмоции не брали верх. В такие трудные моменты надо просто работать и преодолевать себя.

– В прошлом сезоне вы освоили один из самых сложных элементов – четверной аксель. Расскажите, как это произошло, как получилось?

– Все было спонтанно, если честно. Мы вернулись после Кубка Первого канала, я отдохнул три дня, вышел на лед и чувствую, что мне легко прыгается. Прыгаю тройной аксель и говорю Олегу Станиславовичу, что сейчас буду крутить четверной. Попробовал – и все скрутил. Никакой особой подготовки не было, все получилось случайно, как раз на волнении.

Кстати, на исполнение четверного акселя влияет лишний вес. Этот прыжок тяжело докрутить, а если еще и лишние килограммчики добавятся – вообще не выехать уже.

– Как фигуристы считают количество оборотов во время прыжков?

– Мы их не считаем, мы их чувствуем. Мы ж на льду с детства, это уже ощущается на подсознательном уровне. Правда, с четверным акселем было по-другому. Там просто надо было лететь и держать все. Сначала было тяжело понять, когда раскрываться, но после первого падения я примерно понял, как и что, – сказал чемпион России по фигурному катанию Дикиджи .