Губерниев о Валиевой: «Есть шанс выступить на международной арене, поэтому пожелаем Камиле прекрасного будущего. Ей надо закрывать гештальт»

Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с Камилой Валиевой.

«Встреча с Валиевой? Она повзрослела, похорошела и сказала мне, что скоро возвращается и всех победит, а сомнений в этом никаких нет. У нее заканчивается дисквалификация, а дальше будет еще одной сильной фигуристкой больше. Есть шанс выступить на международной арене, поэтому пожелаем ей прекрасного будущего. Тем более гештальт ей надо закрывать, с учетом того, что медаль у нее отняли.

Как она выросла в медийном плане? Сейчас это не имеет никакого значения. Валиева собралась возвращаться в спорт. А если там будет все нормально, и в остальных сферах тоже. Ей надо выигрывать. У нее все нормально. Ее задача сейчас – вернуться в спорт и точка. А над всем остальным она будет задумываться, когда спорт для нее закончится.

Камила – красивая девушка, прекрасная фигуристка, высокая и очень симпатичная. Она не растеряла своих профессиональных качеств, а может даже и прибавила. Она в октябре начнет тренироваться, а в декабре уже может выступать. А об остальном думать пока рано.

Если Валиева вернется и поедет на Олимпиаду, не на эту, а на следующую, или на чемпионаты мира, где возьмет титулы, будет такая же, как Медведева и Загитова, с точки зрения титулов и веса», – сказал Губерниев.