«Валиева скоро вернется и всех победит». Губерниев выложил совместное фото с фигуристкой

Дмитрий Губерниев опубликовал совместное фото с Камилой Валиевой.

Спортивный комментатор выложил в своем телеграм-канале пост о фигуристке.

«Прекрасная встреча с Камилой Валиевой , которая скоро вернется и всех победит!» – написал Губерниев .

Сейчас Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, срок которой истечет 25 декабря 2025-го.