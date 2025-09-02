«Валиева скоро вернется и всех победит». Губерниев выложил совместное фото с фигуристкой
Дмитрий Губерниев опубликовал совместное фото с Камилой Валиевой.
Спортивный комментатор выложил в своем телеграм-канале пост о фигуристке.
«Прекрасная встреча с Камилой Валиевой, которая скоро вернется и всех победит!» – написал Губерниев.
Сейчас Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, срок которой истечет 25 декабря 2025-го.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
