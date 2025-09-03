John Nicks Pairs Challenge. Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Акопова и Рахманин – 5-е
Экс-российская пара Акопова и Рахманин дебютирует за Армению на турнире в США.
ISU Challenger
John Nicks Pairs Challenge
Нью-Йорк, США
Пары
Короткая программа
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,77
2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 66,85
3. Кети Макбет – Даниил Паркман (США) – 65,62
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 65,58
5. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 65,20
6. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 59,88
7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 59,64
8. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 59,59
9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 53,59
10. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 53,22
11. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 45,01
12. Линзи Фицпатрик – Кейтон Берингер (США) – 43,17
ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольной программы – 19:40 по московскому времени (3 сентября).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
