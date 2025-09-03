14

John Nicks Pairs Challenge. Стеллато-Дудек и Дешам лидируют после короткой программы, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Акопова и Рахманин – 5-е

Экс-российская пара Акопова и Рахманин дебютирует за Армению на турнире в США.

ISU Challenger

John Nicks Pairs Challenge

Нью-Йорк, США

Пары

Короткая программа

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,77

2. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 66,85

3. Кети Макбет – Даниил Паркман (США) – 65,62

4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 65,58

5. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 65,20

6. Челси Лю – Райан Бидард (США) – 59,88

7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 59,64

8. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 59,59

9. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 53,59

10. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 53,22

11. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 45,01

12. Линзи Фицпатрик – Кейтон Берингер (США) – 43,17

ПРИМЕЧАНИЕ: начало произвольной программы – 19:40 по московскому времени (3 сентября).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
пары
John Nicks Pairs Challenge
logoISU Challenger
Спенсер Акира Хоу
Люк Ванг
Эмили Чан
logoКарина Акопова
сборная Армении
logoНикита Рахманин
Балаж Надь
Люк Майерхофер
Ливио Майр
Одри Шин
Лаклан Льюэр
Габриэлла Иззо
logoсборная Канады
Алиса Ефимова
Кэти Макбет
Наоми Уильямс
logoсборная США
сборная Австрии
Даниил Паркман
Оливия Флорес
Челси Лю
Максим Дешам
София Шаллер
Деанна Стеллато-Дудек
Райан Бидард
Миша Митрофанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
⚡️ World Team Trophy. Миура и Кихара выиграли произвольную программу, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
8419 апреля, 09:30
World Team Trophy. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
9618 апреля, 08:54
Главные новости
Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Даниелян, Соловьев, Ефимчук, Полянский, Строганов представят произвольные программы
2068 минут назадLive
Кубок Санкт-Петербурга. Гущина победила, Кудлай – 2-я, Нестерова – 3-я
4714 минут назад
Первенство Москвы. Дзепка, Сарновская, Мильто, Парсегова, Лебедева выступят с короткими программами
26сегодня, 06:06
Плющенко показал, как Рубцова восстанавливает прыжки после операции: «Девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон»
53вчера, 20:20
Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой произвольной программы, посвященной Микеланджело
9вчера, 20:03Видео
Первенство Москвы. Сажина и Белкин победили в парах, Высоцкая и Алексеенко – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и
18вчера, 18:11
Гейниш и Чигирев снялись с Гран-при США
19вчера, 18:02
Александр Плющенко выступит в шоу Медведевой под музыку 2000-х
115вчера, 17:17
Новая короткая программа Малинина поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown
47вчера, 16:46Видео
Губерниев о Валиевой: «Есть шанс выступить на международной арене, поэтому пожелаем Камиле прекрасного будущего. Ей надо закрывать гештальт»
47вчера, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
2120 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1316 августа, 20:13