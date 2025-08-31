Смирнов о Гуменнике и Петросян на олимпийском отборе: «Уверен, что ни для Петра, ни для Аделии не составит труда выдать нужный результат»

Александр Смирнов считает, что Петросян и Гуменник легко отберутся на Олимпиаду.

Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

– Если говорить про взрослых спортсменов, насколько нашим лидерам будет тяжело входить в очередной сезон без международных стартов? Всего двое прочувствуют их вкус.

– Почувствуют вдоволь. Но другие ребята тоже знают, зачем они катаются, какие цели они преследуют. Многие верят и ждут, что всё равно откроется окно на международные турниры.

Небольшой шажок уже был сделан, двоих допустили, верю, что дождемся и полноценного допуска. Все болельщики будут рады, ждем с нетерпением.

– Аделии Петросян и Петру Гуменнику будет тяжело выступать на международном турнире после долгого отсутствия кого-либо из России уже три с лишним года? Прорывать дорогу в этот мир.

– Ребята справятся с этим на ура, я в них верю. Вы сами сегодня видели подготовку, Петр в прекрасной форме, отличные программы, прекрасный тренерский состав. Он не молодой совсем человек, не совсем мальчишка.

Петр уже бывал на международных соревнованиях. Уверен, что ни для него, ни для Аделии не составит труда взять себя в руки и выдать нужный результат. Возможно, менее эмоционально прокатать, но чище, чтобы набрать нужные баллы и спокойно отобраться на Игры.

– Вероятно, и Петросян, и Гуменнику стоит аккуратно подойти к отборочному турниру в Пекине и не чрезмерно рисковать, а уже в Милане показать максимум из своих возможностей?

– Верно подметили, в Пекине главное – выполнить технический момент с отбором. А в Милане на Олимпиаде катать уже наотмашь. Думаю, что так и будут тренеры настраивать ребят, они знают, что делать, – сказал двукратный чемпион Европы в парном катании.