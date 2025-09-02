Леонтьева об отпуске на Кубе: «Сервис хромает. В уборных нет туалетной бумаги – дефицит в стране. Ее продают в аэропорту»

Фигуристка Софья Леонтьева пожаловалась на качество сервиса на Кубе.

В мае Леонтьева и ее партнер по танцам на льду Даниил Горелкин проводили отпуск в этой стране.

«Действительно, на Кубе хромает сервис. Сначала я не могла подключить интернет, он постоянно вылетал – первые четыре дня я была без связи, не могла позвонить родным.

У нашего отеля четыре звезды, но было грязно. Здания пошарпаны, бегают собаки-дворняги по территории отеля. Даня меня предупреждал, но я все равно к этому не была готова. И я обещала ему, что не буду ругаться…

В столовой банально не было салфеток – максимум одна салфеточка, стаканы грязные, посуда грязная. В уборных нет туалетной бумаги, неприятный запах. При этом, если ты пожалуешься персоналу, они ничего не сделают. Бумагу точно не принесут, дефицит в стране. В аэропорту ее продают за денюжку.

Обслуживание тоже хромает. В ресторане могли быть кофе и чай, но по факту тебе его не приносили, нужно было идти к бару и брать самой. Это странно. Зачем тогда включать в меню?

Другая проблема – с едой. Ни курицы, ни индейки. Как я буду 12 дней есть, чтобы насыщать организм? Приходилось забирать с завтрака отварные яйца и есть их на завтрак, обед и ужин, чтобы хоть как-то насыщаться белком. С овощами и рыбой там тоже проблемы. Рыбы был только один сорт, она была просто отвратительная.

Окей, там были макароны, но они тоже были отвратительными. Не сказать, что я избалованная – я жила в общаге, всякое было. Но к такому я была не готова. Если вы человек, который следит за своей фигурой, то вам там будет дико сложно.

Я не люблю экскурсии и большое количество людей на отдыхе, но мне безумно понравилось в Гаване. Единственный минус – сильная жара, мы постоянно находились под солнцем. В остальном я была в восторге. Куба – страна контрастов», – рассказала Леонтьева.

Даниил Горелкин: «Куба – отличная страна для отпуска. Там проблемы с сервисом, но для меня важно, что кровать удобная, убирались, кондиционер работал, балкончик был – что еще нужно?»